Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге ребенок погиб при пожаре в жилом доме 

РИА Новости + ещё 5 13 часов назад
В Екатеринбурге ребенок погиб при пожаре в жилом доме
Фото: РИА Новости
Один ребенок погиб и еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в четверг в жилом доме в Екатеринбурге, сообщает прокуратура Свердловской области.
"В Екатеринбурге прокуратура выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего ребенка и травмирования еще четырех человек, в том числе двух детей", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, вечером в четверг на пульт оперативных служб поступило сообщение о том, что в жилом многоквартирном доме по улице Таганская в Екатеринбурге на четвертом этаже произошел пожар. По имеющейся информации, мать троих детей оставила их со своей подругой в квартире. Кроме того, в квартире оставалась еще знакомая подруги. Женщины употребляли спиртные напитки.
Предположительно, в результате возгорания погиб один ребенок. Двух детей, предварительно полутора и четырех лет, успели вынести на лестничную клетку. У детей диагностировано отравление продуктами горения, они госпитализированы в городскую больницу для оказания медицинской помощи и определения степени тяжести их состояния.
В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем, уточняет надзорное ведомство.
"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будет приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки взято в прокуратуре под контроль", — отмечается в сообщении.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Последние новости
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Комментарии
Происшествия , Пожар в Екатеринбурге , Генпрокуратура РФ , Екатеринбург , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки227
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»106
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу71
Познер отказался считать Соловьева коллегой
Познер отказался считать Соловьева коллегой44
Большая белая акула напала на каяк и лишилась зубов
Большая белая акула напала на каяк и лишилась зубов1
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть