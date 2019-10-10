Священнослужитель открыл стрельбу в монастыре

В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба

Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области . Он уточнил, что стрельба произошла на территории Спасо-Преображенского монастыря.

Другой источник агентства сообщил, что стреляли из самодельного оружия.

Источник «Интерфакса» сообщил, что инцидент имел место в среду около монастыря, на территории поселка ВТК, прилегающей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю. Он отметил, что информация о якобы пострадавшем человеке проверяется, подчеркнув при этом, что никто из священнослужителей не пострадал.

Между тем местные СМИ пишут, что пострадавший — прихожанин, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением. По данным журналистов, стрелял якобы священнослужитель.