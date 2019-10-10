Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Священнослужитель открыл стрельбу в монастыре
Фото: РИА Новости
Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области. Он уточнил, что стрельба произошла на территории Спасо-Преображенского монастыря.
Другой источник агентства сообщил, что стреляли из самодельного оружия.
Источник «Интерфакса» сообщил, что инцидент имел место в среду около монастыря, на территории поселка ВТК, прилегающей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю. Он отметил, что информация о якобы пострадавшем человеке проверяется, подчеркнув при этом, что никто из священнослужителей не пострадал.
Между тем местные СМИ пишут, что пострадавший — прихожанин, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением. По данным журналистов, стрелял якобы священнослужитель.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
BFM.RU: последние новости
Источник: в квартире в Химках найдены мертвыми двое стюардов авиакомпании «России» Источник: в квартире в Химках найдены мертвыми двое стюардов авиакомпании «России» Обещавший изгнать Путина якутский шаман вновь намерен пойти на Москву Обещавший изгнать Путина якутский шаман вновь намерен пойти на Москву Военно-транспортный Ан-12 сел «на брюхо» на запененную полосу в Екатеринбурге Военно-транспортный Ан-12 сел «на брюхо» на запененную полосу в Екатеринбурге
Происшествия , Пожары , РИА Новости , Интерфакс , Оренбургская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир208
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»405
Зеленский «передал привет» жертвам расстрела в Бабьем Яру
Зеленский «передал привет» жертвам расстрела в Бабьем Яру
Россияне остались без нового выходного дня
Россияне остались без нового выходного дня1
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Бочкареву выгнали из института Жириновского9
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
10:05
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
В мире
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение