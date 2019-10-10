Следователи проверят видео с агрессивным учителем

Следствие в Тюменской области начало проверку видео с учителем, который нецензурно выражается и бьет школьников во время урока, говорится в сообщении СУСК по региону.
Ранее в соцсети появилось видео с урока ОБЖ, на котором преподаватель нецензурно ругается на детей за плохое поведение, а некоторых даже бьет. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одной из школ поселка Боровский Тюменского района учитель избил учеников девятого класса на уроке ОБЖ. Следователи СК России в настоящий момент выехали в школу, где проверят доводы, изложенные в информации СМИ", — говорится в сообщении.