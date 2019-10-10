Раскрыта личность готовившего теракт в Крыму россиянина

Задержанным за планирование теракта в крымском городе Саки оказался проукраинский активист Олег Приходько . Об этом в четверг, 10 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, вместе с ним была задержана его супруга. В каком статусе она находится, неизвестно.

Уточняется, что правоохранительные органы уже задерживали жителя села Орехово (Сакский район Крыма). Он отказывался менять украинские номера на своем автомобиле, а также хранил дома портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг.