Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта личность готовившего теракт в Крыму россиянина 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта личность готовившего теракт в Крыму россиянина
Фото: krymr.com/ Lenta.ru
Задержанным за планирование теракта в крымском городе Саки оказался проукраинский активист Олег Приходько. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем».
По данным канала, вместе с ним была задержана его супруга. В каком статусе она находится, неизвестно.
Уточняется, что правоохранительные органы уже задерживали жителя села Орехово (Сакский район Крыма). Он отказывался менять украинские номера на своем автомобиле, а также хранил дома портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг.
Об инциденте сообщалось ранее 10 октября. Как проинформировали в ФСБ, мужчина планировал устроить взрыв в одном из административных зданий республики. Он является приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, отметили в спецслужбе. В гараже задержанного обнаружили готовую к применению самодельную бомбу, компоненты для ее изготовления и бутылки с горючей смесью. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Последние новости
Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск в Донбассе Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск в Донбассе В Лондоне умер беглый российский банкир В Лондоне умер беглый российский банкир Объявлены сразу два лауреата Нобелевской премии по литературе Объявлены сразу два лауреата Нобелевской премии по литературе
Комментарии1
Происшествия , Степан Бандера , Олег Приходько , ФСБ , МВД , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир208
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»405
Зеленский «передал привет» жертвам расстрела в Бабьем Яру
Зеленский «передал привет» жертвам расстрела в Бабьем Яру
Россияне остались без нового выходного дня
Россияне остались без нового выходного дня1
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Бочкареву выгнали из института Жириновского9
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
10:05
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
В мире
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение