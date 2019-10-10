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Бывшего советника главы Дагестана объявили в международный розыск 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Экс— советника главы Дагестана объявили в розыск
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы объявил бывшего советника главы Республики Дагестан Османа Махачева в международный розыск.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Отмечается, что экс-чиновник обвиняется в получении взятки, сопряжённом с вымогательством, в особо крупном размере.
«Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Махачева Османа Абидовича сроком на 2 месяца с момента экстрадиции, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — сказала она.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего руководителя управления образования исполкома Казани Ильнара Хидиятова.
В сентябре газета «Реальное время» сообщала, что в Башкирии завели три уголовных дела против экс-инспектора ГИБДД, который подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки.
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Комментарии
Происшествия , ГИБДД , Москва , Республика Дагестан
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