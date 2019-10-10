Экс— советника главы Дагестана объявили в розыск

Бывшего советника главы Дагестана объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы объявил бывшего советника главы Республики Дагестан Османа Махачева в международный розыск.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Отмечается, что экс-чиновник обвиняется в получении взятки, сопряжённом с вымогательством, в особо крупном размере.

«Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Махачева Османа Абидовича сроком на 2 месяца с момента экстрадиции, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — сказала она.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего руководителя управления образования исполкома Казани Ильнара Хидиятова.