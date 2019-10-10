В Крыму задержан россиянин, который готовил взрыв в административном здании в одном из городов республики, сообщает ТАСС. Несостоявшийся террорист оказался членом украинской экстремистской организации.
По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, спецслужбы вычислили подозреваемого в городе Саки в Крыму. Задержанным оказался гражданин России, который придерживается «нацистской идеологии» и планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в республике.
«В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью», — заявили в ЦОС.
За незаконное изготовление взрывных устройств и приготовление к террористическому акту правоохранители завели в отношении мужчины уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается. Спецслужбы разыскивают вероятных подельников задержанного.
Ранее, как сообщал «Рамблер», власти Украины организовали теракт против интересов России, приказав неустановленным лицам 19 сентября установить три взрывных устройства на опорах моста в районе пересечения Лутугинской и 1-й Керамической улиц Луганска и подорвать их незадолго до того, как по сооружению должен был проехать гуманитарный конвой МЧС России. Целью преступников было сорвать поставки жителям ЛНР гуманитарной помощи.