Россиянин планировал теракт в Крыму

Крыму задержан россиянин, который готовил взрыв в административном здании в одном из городов республики, сообщает ТАСС. Несостоявшийся террорист оказался членом украинской экстремистской организации.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, спецслужбы вычислили подозреваемого в городе Саки в Крыму. Задержанным оказался гражданин России, который придерживается «нацистской идеологии» и планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в республике.

«В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью», — заявили в ЦОС.

За незаконное изготовление взрывных устройств и приготовление к террористическому акту правоохранители завели в отношении мужчины уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается. Спецслужбы разыскивают вероятных подельников задержанного.