Reuters: у аэропорта Линца произошел взрыв

Девять человек пострадали в результате взрыва на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хёршинг (земля Верхняя Австрия) близ Линца.

Об этом сообщила в четверг газета Kronen Zeitung.