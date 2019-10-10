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Reuters: у аэропорта Линца произошел взрыв 

ТАСС + ещё 9 52 минуты назад
Девять человек пострадали в результате взрыва на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хёршинг (земля Верхняя Австрия) близ Линца.
Об этом сообщила в четверг газета Kronen Zeitung.
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Происшествия , Видео , Reuters , Линц
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