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Reuters: у аэропорта Линца произошел взрыв
ТАСС
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ещё 9
52 минуты назад
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Девять человек пострадали в результате взрыва на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хёршинг (земля Верхняя Австрия) близ Линца.
Об этом сообщила в четверг газета Kronen Zeitung.
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