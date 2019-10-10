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Петербуржец попытался похитить цветы, угрожая отверткой 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Россиянин попытался похитить цветы, угрожая отверткой
Фото: ТАСС
Полиция Петербурга задержала местного жителя, пытавшегося похитить цветы из магазина, угрожая отверткой, но сбежавшего после отпора со стороны продавщицы, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняет ведомство, в полицию Выборгского района обратилась продавец-кассир цветочного магазина. По ее словам, 6 октября неизвестный пытался похитить цветы из павильона на улице Композиторов, угрожая женщине отверткой, но скрылся ни с чем, встретив "активное сопротивление".
"Полицейскими у дома 7 по улице Композиторов задержан гражданин 1978 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления. Возбуждено уголовное дело по (статье) "разбой", — говорится в сообщении.
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Происшествия , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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