Россиянин попытался похитить цветы, угрожая отверткой

Петербуржец попытался похитить цветы, угрожая отверткой

Полиция Петербурга задержала местного жителя, пытавшегося похитить цветы из магазина, угрожая отверткой, но сбежавшего после отпора со стороны продавщицы, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как уточняет ведомство, в полицию Выборгского района обратилась продавец-кассир цветочного магазина. По ее словам, 6 октября неизвестный пытался похитить цветы из павильона на улице Композиторов, угрожая женщине отверткой, но скрылся ни с чем, встретив "активное сопротивление".