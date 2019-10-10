В Белгороде нашли тело новорожденного у мусорного бака

В Белгороде нашли тело новорожденного около мусорного бака

СК начал проверку по факту обнаружения тела новорожденного мальчика возле мусорного бака в Белгороде , сообщает в четверг региональное управление СК РФ

"Утром 10 октября 2019 года в следственный отдел по городу Белгород поступило сообщение об обнаружении в районе дома № 6 по улице Садовой областного центра тела новорожденного. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", — информирует СУ СК.

По его данным, тело новорожденного мальчика было обнаружено около мусорного бака.

"Тело направлено на судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Днем ранее, 9 октября, в соседней, Воронежской области на мусорном полигоне на сортировочной ленте в пакете было найдено тело новорожденной девочки.