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Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Сын журналистки прервал прямой эфир
Фото: Lenta.ru
Корреспондент телеканала NBC Кортни Кьюб (Courtney Kube) находилась в прямом эфире и рассказывала о текущей ситуации в Сирии, когда неожиданно ее выступление прервал родной сын. Канал опубликовал фрагмент в своем Twitter-аккаунте.
Кьюб рассказывала о ситуации на границе Сирии и Турции. Она заявила, что Анкара хочет не допустить закрепления курдов на территориях на севере Сирии. В этот момент в студии появился сын журналистки.
Мальчик оказался в кадре и успел приобнять мать во время ее комментария. Заметив ребенка, Кьюб ненадолго прервалась.
«Извините, тут мои дети», — сообщила корреспондент.
Она улыбнулась и отметила, что это действительно прямой эфир.
Трансляция из студии сменилась на карту местности, на которых были указаны Турция и Сирия, а также территория, контролируемая курдами. Кьюб вскоре продолжила свое выступление и через несколько секунд снова оказалась в телеэфире.
В соцсетях многие поддержали журналистку за то, что она взяла детей с собой на работу. Один из сотрудников телеканала подчеркнул, что Кьюб из-за ситуации на границе Сирии была на работе поздно ночью и рано утром, комментируя ситуацию в эфире.
Также юзеры посчитали, что ситуация очень похожа на ту, что случилась с гостем другого телеканала — «Би-би-си». В 2017 году в эфире британского ТВ во время интервью эксперта по Южной Корее Роберта Келли (Robert Kelly) к нему в комнату ворвались дети и начали шуметь.
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Комментарии
Происшествия , Роберт Келли , BBC News , телеканал NBC , Сирия
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