Сын журналистки прервал прямой эфир

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Корреспондент телеканала NBC Кортни Кьюб (Courtney Kube) находилась в прямом эфире и рассказывала о текущей ситуации в Сирии , когда неожиданно ее выступление прервал родной сын. Канал опубликовал фрагмент в своем Twitter-аккаунте.

Кьюб рассказывала о ситуации на границе Сирии и Турции. Она заявила, что Анкара хочет не допустить закрепления курдов на территориях на севере Сирии. В этот момент в студии появился сын журналистки.

Мальчик оказался в кадре и успел приобнять мать во время ее комментария. Заметив ребенка, Кьюб ненадолго прервалась.

«Извините, тут мои дети», — сообщила корреспондент.

Она улыбнулась и отметила, что это действительно прямой эфир.

Трансляция из студии сменилась на карту местности, на которых были указаны Турция и Сирия, а также территория, контролируемая курдами. Кьюб вскоре продолжила свое выступление и через несколько секунд снова оказалась в телеэфире.

В соцсетях многие поддержали журналистку за то, что она взяла детей с собой на работу. Один из сотрудников телеканала подчеркнул, что Кьюб из-за ситуации на границе Сирии была на работе поздно ночью и рано утром, комментируя ситуацию в эфире.