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Двое бортпроводников найдены мертвыми в Подмосковье 

Рамблер + ещё 2 56 минут назад
Бортпроводники авиакомпании «Россия» найдены мертвыми в Химках. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Тела двоих стюардов без признаков насильственной смерти были обнаружены в арендованной квартире. Фамилии мужчин — Пашкевич и Желеровский. Причины их смерти в настоящее время устанавливаются.
Канал отмечает, что в квартире сотрудников «России» был найден пакет с белым порошком. Он направлен на экспертизу.
По данным РЕН ТВ, трупы стюардов были найдены в квартире на улице Германа Титова примерно через 12 часов после смерти. Мужчинам было 29 и 27 лет.
В июле, как сообщал «Рамблер», мертвой в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве была найдена 23-летняя стюардесса. В убийстве девушки в ходе ссоры признался ее 25-летний молодой человек Никита Енин. Он был арестован. В конце сентября ему назначили проверку на вменяемость в исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.
Происшествия , Видео , Авиакомпания Россия , Московская область , Химки
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