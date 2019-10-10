Двое бортпроводников найдены мертвыми в Подмосковье

Тела двоих стюардов без признаков насильственной смерти были обнаружены в арендованной квартире. Фамилии мужчин — Пашкевич и Желеровский. Причины их смерти в настоящее время устанавливаются.

Канал отмечает, что в квартире сотрудников «России» был найден пакет с белым порошком. Он направлен на экспертизу.

По данным РЕН ТВ, трупы стюардов были найдены в квартире на улице Германа Титова примерно через 12 часов после смерти. Мужчинам было 29 и 27 лет.

В июле, как сообщал «Рамблер», мертвой в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве была найдена 23-летняя стюардесса. В убийстве девушки в ходе ссоры признался ее 25-летний молодой человек Никита Енин. Он был арестован. В конце сентября ему назначили проверку на вменяемость в исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.