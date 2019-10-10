Нобелевского лауреата решили арестовать

Суд Бангладеша выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса

Суд по трудовым спорам в Дакке выпустил ордер на арест экономиста и нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса по делу о незаконном увольнении трех сотрудников возглавляемой им компании Grameen Communications. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

Как отмечается, работники подали в суд на Юнуса, а также управляющего директора Назнина Султаны и заместителя главного управляющего Хандакера Абу Абудина в июле текущего года.

По их словам, представители руководства уволили их без законных оснований из-за создания профсоюза.

Ответчикам должны были явиться в суд 8 октября, но экономист не прибыл в назначенное время, поэтому был выпущен ордер на его арест.

По словам адвоката нобелевского лауреата, Юнус находится за границей и предстанет перед судом, когда вернется в Бангладеш.

Остальные фигуранты дела отпущены под залог.