Нобелевского лауреата решили арестовать

Суд по трудовым спорам в Дакке выпустил ордер на арест экономиста и нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса по делу о незаконном увольнении трех сотрудников возглавляемой им компании Grameen Communications. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.
Как отмечается, работники подали в суд на Юнуса, а также управляющего директора Назнина Султаны и заместителя главного управляющего Хандакера Абу Абудина в июле текущего года.
По их словам, представители руководства уволили их без законных оснований из-за создания профсоюза.
Ответчикам должны были явиться в суд 8 октября, но экономист не прибыл в назначенное время, поэтому был выпущен ордер на его арест.
По словам адвоката нобелевского лауреата, Юнус находится за границей и предстанет перед судом, когда вернется в Бангладеш.
Остальные фигуранты дела отпущены под залог.