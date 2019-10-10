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Российский пассажир закурил в туалете и вынудил пилота посадить самолет 

Lenta.ru + ещё 3 7 часов назад
Пассажир закурил и вынудил пилота посадить самолет
Фото: РИА Новости
Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за курившего на борту пассажира. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает агентство «Москва».
Лайнер вылетел из Москвы в Челябинск. После того, как неизвестный мужчина закурил в туалетной комнате, командир воздушного судна принял решение о посадке с целью исключения возможности возгорания.
В результате самолет приземлился в Уфе. Когда полиция сняла нарушителя с борта, лайнер продолжил следовать по маршруту. Задержка рейса составила 41 минуту.
В июле британский электрик выкурил сигарету в туалете самолета авиакомпании EasyJet и нарвался на штраф в 550 фунтов (около 44 тысяч рублей). Более того, при задержании в аэропорту он спорил с полицейскими, и они вынуждены были вынести ему предупреждение за нарушение правил поведения с представителями органов правопорядка. После этого пассажира обязали выплатить еще 140 фунтов (более 11 тысяч рублей) в качестве компенсации.
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Происшествия , Easyjet , АГН "Москва" , Москва , Челябинск
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