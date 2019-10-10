Пассажир закурил и вынудил пилота посадить самолет

Российский пассажир закурил в туалете и вынудил пилота посадить самолет

Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за курившего на борту пассажира. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает агентство «Москва».

Лайнер вылетел из Москвы Челябинск . После того, как неизвестный мужчина закурил в туалетной комнате, командир воздушного судна принял решение о посадке с целью исключения возможности возгорания.

В результате самолет приземлился в Уфе. Когда полиция сняла нарушителя с борта, лайнер продолжил следовать по маршруту. Задержка рейса составила 41 минуту.