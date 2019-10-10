Появились подробности освобождения Юлии Юзик

В СЖР рассказали подробности освобождения задержанной в Иране Юзик

Тимур Шафир. Для освобождения задержанной в Иране россиянки Юлии Юзик были задействованы большие общественные и государственные ресурсы, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России

Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву . Самолет приземлился около шести утра в московском аэропорту Шереметьево . К представителями СМИ, которые встречали россиянку в терминале прилета, она не вышла, бывший муж Юзик Борис Войцеховский сообщил РИА Новости, что Юлия "точно прилетела" и уже позвонила встречавшей ее маме, сказав, "что ее вывели как-то через другой выход".

"Мы рассчитывали, что ее освободят. Единственное, что рассчитывали, что это произойдет в первые же дни после задержания. Мы знаем, что для ее освобождения были задействованы очень большие ресурсы на самых разных уровнях — и общественных, и государственных. И мы, конечно, рады за ее родных, за ее детей, которые все это время не могли найти себе место, рады, что все это позади", — рассказал Шафир.

Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.

Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время пресс-конференции, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.