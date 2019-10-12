Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии полмиллиона домов остались без света из-за тайфуна 

Российская Газета + ещё 26 6 часов назад
В Японии полмиллиона домов остались без света из-за тайфуна
Фото: EPA
В соседней с Токио префектуре Тиба почти полмиллиона домов остались без электроснабжения из-за тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии. Об этом в субботу утром сообщила компания-оператор Tokyo Electric Power.
Тайфун "Хагибис" также вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении. Полностью остановлено движение по всем железнодорожным направления крупнейшего японского перевозчика JR. Отменены более 1600 внутренних авиарейсов, а в ночь с субботы на воскресенье будут также отменены все международные рейсы из столичных аэропортов Нарита и Ханэда. Власти Японии направили рекомендации об эвакуации уже более 200 тысячам человек, пишет ТАСС.
Национальное метеорологическое управление Японии сравнивает надвигающийся тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек. В этот раз прогнозируется выпадение рекордного количества осадков, ожидаются оползни и разливы рек. Местных жителей призывают принять надлежащие меры безопасности и не выходить из дома.
Сейчас стихия приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в центральной части тайфуна достигают 65 м/с. Ожидается, что в ночь с субботы на воскресенье непогода достигнет Токио.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Российская Газета: последние новости
В Чите арестовали подозреваемого в зверском убийстве девушки В Чите арестовали подозреваемого в зверском убийстве девушки На Японию надвигается необычайно сильный тайфун На Японию надвигается необычайно сильный тайфун Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу
Комментарии
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад в шоке: Зеленский о ЕС и Порошенко
Запад в шоке: Зеленский о ЕС и Порошенко111
Опубликованы кадры первых последствий «Хагибиса»
Опубликованы кадры первых последствий «Хагибиса»5
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи76
Отец убийцы девочки из Саратова пожелал ему расстрела
Отец убийцы девочки из Саратова пожелал ему расстрела25
Турция обстреляла спецназ США
Турция обстреляла спецназ США100
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение