В Японии полмиллиона домов остались без света из-за тайфуна

В соседней с Токио префектуре Тиба почти полмиллиона домов остались без электроснабжения из-за тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии . Об этом в субботу утром сообщила компания-оператор Tokyo Electric Power.

Тайфун "Хагибис" также вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении. Полностью остановлено движение по всем железнодорожным направления крупнейшего японского перевозчика JR. Отменены более 1600 внутренних авиарейсов, а в ночь с субботы на воскресенье будут также отменены все международные рейсы из столичных аэропортов Нарита и Ханэда. Власти Японии направили рекомендации об эвакуации уже более 200 тысячам человек, пишет ТАСС.

Национальное метеорологическое управление Японии сравнивает надвигающийся тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек. В этот раз прогнозируется выпадение рекордного количества осадков, ожидаются оползни и разливы рек. Местных жителей призывают принять надлежащие меры безопасности и не выходить из дома.

Сейчас стихия приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в центральной части тайфуна достигают 65 м/с. Ожидается, что в ночь с субботы на воскресенье непогода достигнет Токио.