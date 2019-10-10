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Мать омской школьницы сдала в полицию любовника дочери 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Мать школьницы сдала в полицию любовника дочери
Фото: Pixabay.com
Мать одной из омских школьниц обратилась в полицию с сообщением о том, что в середине июля у ее дочери была связь с совершеннолетним парнем.
Известно, что в настоящее время школьница учится в девятом классе, передает портал Оm1.ru.
В полиции установили, что преступление совершил 19-летний житель одного из сел Москаленского района.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Парню может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Ранее школьница из Омска пожаловалась в полицию на секс по обоюдному согласию.
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