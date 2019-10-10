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Бывший муж Юзик рассказал подробности ее возвращения в Москву 

Газета.Ru 10 часов назад
Появились подробности возвращения Юзик в Москву
Фото: РИА Новости
Бывший муж российской журналистки Юлии Юзик рассказал подробности ее возвращения из Ирана в Москву, передает РИА "Новости".
По его словам, россиянку в аэропорту встречала мама.
"Она точно прилетела. Ее приехала встречать мама, но Юля ей позвонила и сказала, что ее вывели как-то через другой выход и чтобы та ехала домой", — рассказал он.
Юлия Юзик была арестована в отеле в Тегеране якобы по подозрению в работе на израильские спецслужбы, однако позже стало известно, что у нее были проблемы с визой.
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Происшествия , РИА Новости , Иран , Москва
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