Появились подробности возвращения Юзик в Москву

Бывший муж Юзик рассказал подробности ее возвращения в Москву

Бывший муж российской журналистки Юлии Юзик рассказал подробности ее возвращения из Ирана Москву , передает РИА "Новости".

По его словам, россиянку в аэропорту встречала мама.

"Она точно прилетела. Ее приехала встречать мама, но Юля ей позвонила и сказала, что ее вывели как-то через другой выход и чтобы та ехала домой", — рассказал он.

Юлия Юзик была арестована в отеле в Тегеране якобы по подозрению в работе на израильские спецслужбы, однако позже стало известно, что у нее были проблемы с визой.