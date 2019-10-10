Россиянин выплатил чужие долги ради покупки квартиры

Петербурге 39-летней местной жительнице запретили продавать квартиру из-за долгов, но гражданин, пожелавший купить недвижимость, сам заплатил судебным приставам почти 400 тысяч рублей в счет погашения чужой задолженности. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

В отношении должницы ранее возбудили исполнительное производство на общую сумму около 400 тысяч рублей. Почти половина этих денег — алименты на содержание пятилетней дочери, которая находится в детском доме. Остальная часть — долги за ЖКХ, уголовный штраф и налоги. Приставы взыскали с банковских счетов женщины все, что могли, и запретили ей продавать свою квартиру.

Сделка по купле-продаже не должна была состояться, но потенциальный покупатель твердо решил приобрести именно эту квартиру. Он за свой счет погасил задолженность собственницы в полном объеме. После поступления денег приставы сняли обременение, и квартира перешла к новому владельцу.

В июле 2018 года стало известно о должнике по алиментам, который, опасаясь изъятия своего имущества, решил спрятать машину во дворе местного отдела Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Мужчина надеялся, что там ее искать никто не будет. Но в итоге автомобиль нашли, а должника принудили платить по закону.