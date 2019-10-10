Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин ненароком купил квартиру со взрывчаткой 

Lenta.ru 28 минут назад
Россиянин ненароком купил квартиру со взрывчаткой
Фото: РИА Новости
Житель города Пересвет, расположенного в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, обнаружил тайник со взрывчаткой на балконе недавно приобретенной квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчина приобрел жилье около двух недель назад. Продавцами, по данным издания, были «обычные, ничем не примечательные люди». Они не стали забирать из квартиры свои вещи, заявив, что новый жилец может выкинуть все, что пожелает. Спустя некоторое время новосел затеял генеральную уборку и в ходе расчистки балкона наткнулся на две сумки из-под противогазов, в которых лежали боеприпасы.
Арсенал составили: четыре тротиловые шашки массой 400 граммов каждая, восемь тротиловых шашек по 200 граммов и 23 гранаты. Россиянин обратился за помощью в полицию. Приехавшие сотрудники забрали все боеприпасы и отправили их на экспертизу. Им предстоит установить личности владельцев опасного имущества.
Зимой 2017-го житель Челябинска при ремонте в своей новой квартире обнаружил несколько килограммов ртути. Мужчина сразу же обратился в спецслужбы. Опасное вещество изъяли представители регионального центра гражданской обороны. Розлива ртути не было, никто не пострадал.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии Зеленский и Меркель объявили о выполнении условий для встречи с Путиным Зеленский и Меркель объявили о выполнении условий для встречи с Путиным Турция вступила в бой с курдами Турция вступила в бой с курдами
Комментарии1
Происшествия , Московская область , Пересвет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ сочли причиной коррумпированности Украины
РФ сочли причиной коррумпированности Украины28
Россия вывела на орбиту спутники США и Европы
Россия вывела на орбиту спутники США и Европы28
Он проиграл Украину: Савченко о Порошенко
Он проиграл Украину: Савченко о Порошенко63
Задержанную в Иране журналистку из РФ освободили
Задержанную в Иране журналистку из РФ освободили14
Первая в мире корова-клон умерла в Японии
Первая в мире корова-клон умерла в Японии
Видео
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение