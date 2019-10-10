Россиянин ненароком купил квартиру со взрывчаткой

Житель города Пересвет , расположенного в Сергиево-Посадском районе Подмосковья , обнаружил тайник со взрывчаткой на балконе недавно приобретенной квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина приобрел жилье около двух недель назад. Продавцами, по данным издания, были «обычные, ничем не примечательные люди». Они не стали забирать из квартиры свои вещи, заявив, что новый жилец может выкинуть все, что пожелает. Спустя некоторое время новосел затеял генеральную уборку и в ходе расчистки балкона наткнулся на две сумки из-под противогазов, в которых лежали боеприпасы.

Арсенал составили: четыре тротиловые шашки массой 400 граммов каждая, восемь тротиловых шашек по 200 граммов и 23 гранаты. Россиянин обратился за помощью в полицию. Приехавшие сотрудники забрали все боеприпасы и отправили их на экспертизу. Им предстоит установить личности владельцев опасного имущества.

Зимой 2017-го житель Челябинска при ремонте в своей новой квартире обнаружил несколько килограммов ртути. Мужчина сразу же обратился в спецслужбы. Опасное вещество изъяли представители регионального центра гражданской обороны. Розлива ртути не было, никто не пострадал.