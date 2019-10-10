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Россиянин купил квартиру с тротилом 

Рамблер + ещё 1 45 минут назад
Россиянин ненароком купил квартиру со взрывчаткой
Фото: РИА Новости
В подмосковном городе Пересвет продали квартиру, в которой хранился запас взрывчатки. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным газеты, в сентябре этого года 45-летний мужчина приобрел квартиру в одном из старых домов Пересвета.
Бывшие хозяева не стали ничего забирать, разрешив покупателю выкинуть все, что он захочет. Однако о сумке с боеприпасами, которые могли разрушить как минимум один этаж, они не упомянули.
Когда мужчина начал разбирать вещи на балконе, он нашел две сумки из-под противогазов, в которых лежал взрывчатка. Он сразу обратился в полицию. Полицейские забрали всю взрывчатку на экспертизу.
Источник «КП» в правоохранительных органах рассказал, что в сумках были четыре тротиловые шашки массой 400 граммов, восемь тротиловых шашек массой 200 граммов, пять гранат РГД, шесть гранат РГН и 12 гранат Ф-1.
Полиция начала проверку и поиски владельца арсенала.
Покупателю квартиры в Австрии больше повезло с находкой в новом жилье. Как ранее сообщал «Рамблер», 42-летний австриец купил квартиру, в подвале которой позже нашел почти 270 тысяч евро. Мужчина отдал деньги полиции, так как счел, что они могут иметь криминальное происхождение.
Летом этого года житель Литвы купил квартиру на аукционе и обнаружил в ней труп. Новый собственник поехал оценить приобретение, двери квартиры оказались заперты изнутри, и их пришлось вскрывать. В комнате он увидел лежащий на кровати труп мужчины, предположительно, бывшего хозяина квартиры.
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Комментарии9
Происшествия , Криминал , МВД , Комсомольская правда , Пересвет
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