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В Забайкалье депутата заксобрания заподозрили в налоговых преступлениях 

РИА Новости + ещё 3 6 часов назад
Депутата заподозрили в налоговых преступлениях
Фото: Мария Шестакова/ Чита.ру
Уголовное дело о налоговых преступлениях возбуждено на депутата законодательного собрания Забайкальского края от КПРФ Сергея Белоногова, являющегося гендиректором завода горного оборудования, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР по региону.
"В отношении Белоногова Сергея Анатольевича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ по факту сокрытия им как генеральным директором АО "Завод горного оборудования" денежных средств, за счет которых налоговым органом могла быть взыскана недоимка по налогам. Кроме того, он подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента на сумму более 17 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в случае если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений. Расследование продолжается", — добавили в пресс-службе.
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Происшествия , Федеральная налоговая служба , КПРФ , Забайкальский Край
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