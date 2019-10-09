«Мосгаз» сообщил о локализации утечки газа в Москве

Утечка газа, которая произошла после того, как автобус врезался в жилой дом на юго-востоке Москвы, локализована, заявила РИА Недвижимость заместитель генерального директора по связям с общественностью "Мосгаза" Дарья Распопова.
"В 19.59 в Центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз" поступила заявка о повреждении настенного газопровода по адресу: Перовский проезд, дом 35, строение 3. Оперативная бригада прибыла на место, где установила повреждение настенного газопровода… В настоящее время ситуация находится под контролем, запорные устройства перекрыты, утечка газа локализована", — сказала она.
По словам Распоповой, на месте происшествия работают экстренные службы.
"Угрозы населению нет, москвичи от газоснабжения не отключаются. Эвакуация жильцов не производилась", — уточнила замгендиректора "Мосгаза".