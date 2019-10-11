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СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове 

Москва24 + ещё 7 19 минут назад
Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове.
Мужчина заявил, что раскаивается в совершенном преступлении и полностью признает свою вину. Также он рассказал, что совершил преступление из-за гаража.
На сайте СК говорится, что несколько месяцев назад 35-летний мужчина приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение.
По версии следствия, 9 октября мимо гаража проходила девочка и поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье, и, испугавшись разоблачения, убил ребенка.
Следователям предстоит проверить эти данные. Причастность мужчины к преступлению подтверждается также записями с камер наружного наблюдения.
У задержанного имеется судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.
Расследованием убийства занялись московские следователи. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Власти Саратова окажут помощь семье погибшего ребенка. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования и распорядился, чтобы были проведены все необходимые мероприятия.
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила, что родственники погибшей объявили сбор средств на ее похороны. Она объяснила, что у семьи непростая финансовая ситуация. Семья пока отказывается от помощи психологов.
Утром 9 октября девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". Накануне вечером тело нашли между гаражами.
Город шокировало это жестокое преступление, местные жители грозились устроить самосуд. Когда девочку нашли, люди окружили полицейскую машину, думая, что там находится задержанный, и начали раскачивать автомобиль. После этого жители города переместились к отделу полиции на улице Московской, куда был доставлен подозреваемый. Они потребовали, чтобы руководство полиции раскрыло официальные данные о ходе расследования. Только под утро жители разошлись.
Подробнее: https://www. m24.ru/news/proisshestviya/11102019/93034?utm_source=CopyBuf
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Комментарии
Происшествия , Видео , Криминал , Александр Бастрыкин , Валерий Радаев , Татьяна Загородняя , СКР , Саратов
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