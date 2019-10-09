Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии

Трагедия в Cудный день: атака на синагогу унесла жизни двоих

Неизвестный расстрелял людей у синагоги в немецком городе Галле во время празднования важнейшего иудейского праздника — Йом-Киппур. По данным местной полиции, в результате происшествия погибли два человека. Немецкие СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как злоумышленник, одетый в боевую экипировку, производит выстрелы. В этот же день в Галле мужчина бросил гранату на еврейском кладбище. Правоохранители не исключают, что происшествия могут быть связаны.

В результате стрельбы около синагоги, расположенной в немецком городе Галле, погибли два человека. Об этом сообщается в твиттере местной полиции. На данный момент арестован один из нападавших.

По предварительным данным, злоумышленник остановился на автомобиле около синагоги в округе Паулюсфиртель и произвел несколько выстрелов из автомата, пишет издание Bild. Немецкие СМИ также опубликовали видео нападения, на котором одетый в военную экипировку преступник прячется за машиной и периодически стреляет в людей. От полученных ранений одна женщина скончалась на месте — еще несколько человек были ранены. Данных о личности второго погибшего пока нет.

Кроме того, появилась информация о том, что у стрелка мог быть сообщник. В это же время другой человек якобы кинул гранату на еврейском кладбище. Также СМИ пишут о стрельбе в населенном пункте Видерсдорф, расположенном в том же городе, а также атаке в городе Ландсберге , который находится в 15 км от Галле.

Как рассказали очевидцы происшествия, преступники вооружены несколькими единицами огнестрельного оружия, передает радиостанция MDR. Правоохранители призвали жителей оставаться дома или ходить только в безопасные места, избегая квартала, где произошла трагедия. На данный момент силовики оцепили место происшествия — в связи с ЧП был закрыт железнодорожный вокзал в городе. «Поезда следуют на Центральный вокзал Лейпцига. Задержка около 15 минут», — сообщила компания Deutsche Bahn в твиттере.

Нападение произошло во время празднования самого важного дня в иудаизме — Йом-Киппур (Судный день). Последователи данной религии называют 9 октября днем поста, покаяния и отпущения грехов.

Атака на синагогу во время праздника ранее была совершена в калифорнийском городе Пауэй в США 27 апреля. В тот день 19-летний студент местного университета Джон Эрнест открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения.

В день трагедии верующие отмечали последний день еврейской пасхи. Внезапно в религиозный центр ворвался парень. Он произвел не менее шести выстрелов — затем раздались крики, и злоумышленник снова открыл огонь, сообщало агентство Reuters.

«Стрелявший находился сзади меня. Я услышал выстрел или два, повернулся лицом к нему, и тогда он выстрелил в меня. Я побежал, взяв на руки маленькую девочку. Он выстрелил мне в ногу, но я продолжал бежать. Я не ощущал сильной боли, потому что вокруг летели пули. Я слышал их и видел их рядом со мной», — рассказывал 34-летний Алмог Перец порталу YNet.

Кроме того, пуля попала в руку 57-летнего раввина Израиля Гольдштейна — после случившегося его доставили в одну из местных больниц. Там же лежала 8-летняя девочка, получившая осколочные ранения ноги и лица. На месте скончалась 60-летняя Лори Кэй.

Прежде чем покинуть синагогу, Эрнест произвел еще более 10 выстрелов, после чего он попытался скрыться от правоохранителей на автомобиле. Во время погони злоумышленник даже успел позвонить в экстренные службы и сознаться в нападении на синагогу. Вскоре полиция задержала его, блокировав машину, после чего студент был задержан и допрошен сотрудниками ФБР

Мэр города Стив Ваус предположил, что данная атака была совершена на почве религиозной ненависти.

«Когда кто-то входит в здание религиозного учреждения и стреляет в прихожан, то, с моей точки зрения, этот человек совершает преступление на почве ненависти», — заявил он.

Позже правоохранители обнаружили у Эрнста в соцсетях антисемитские высказывания. В публикации парень рассказал, что «вдохновился» поступком Роберта Боуэрса, устроившего в октябре 2018 года стрельбу в синагоге в Питтсбурге, а также деяниями Брентона Тарранта, который в марте текущего года атаковал мечеть в новозеландском городе Крайстчерч. Кроме того, студент открыто высказывался против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру.

В свою очередь президент Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим, а также близким погибшей.

«Храни вас всех Господь. Подозреваемый задержан. Правоохранительные органы отлично поработали. Спасибо вам!», — писал он в твиттере.

Позже стало известно, что нападавший находился в списке отличников Университета штата Калифорния в Сан-Маркосе.