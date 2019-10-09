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В России поймали еще одного подозреваемого в похищении украинского авторитета 

Lenta.ru 9 часов назад
Пойман подозреваемый в похищении авторитета Украины
Фото: ТАСС
Сотрудники МВД задержали еще одного подозреваемого в похищении украинского авторитета Юрия Василенко, который являлся основным фигурантом дел об убийствах бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера партии «Оплот» Евгения Жилина. Об этом в среду, 9 октября, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанным оказался Александр Зикеев — член преступной группировки из Курской области, которая обвиняется в похищении Василенко. Как пояснил собеседник издания, о причастности Зикеева к этому преступлению оперативникам стало известно почти сразу после нападения на украинского авторитета в январе 2019-го, однако ему вместе с его сообщником все это время удавалось скрываться.
Как отмечает «Росбалт», ранее Зикеев уже был судим: в 2006-м он получил условный срок, попавшись с наркотиками, а в 2007-м суд приговорил его к шести с половиной годам колонии за разбой и незаконное лишение свободы. Освободившись, мужчина примкнул к курской группировке, с котором и совершил похищение Василенко.
По данным агентства, на данный момент трое обвиняемых по этому делу, включая Зикеева, находятся в СИЗО. На свободе остается еще один участник группировки — шансонье из Курска Дмитрий Поляков, известный под сценическим псевдонимом Дон. По словам сообщников Полякова, именно он увез Василенко после нападения на него в неизвестном направлении.
В феврале сообщалось, что задержанные на тот момент похитители Василенко рассказали, что авторитет уже мертв. Они также указали примерное место, где спрятано тело.
Василенко был похищен 10 января из московского ресторана «Базилик». Как сообщалось, в помещение заведения вошла группа мужчин и приказала авторитету следовать за ними. Тот попытался вырваться и убежать, в результате чего завязалась потасовка, и налетчики начали стрелять. Мужчина получил ранение, его погрузили в багажник машины и увезли.
Во время обысков в квартире авторитета был обнаружен целый арсенал оружия, включая снайперские винтовки и взрывчатые вещества. Василенко считался влиятельным криминальным авторитетом на Украине, поддерживавшим тесные связи с представителями российских мафиозных кругов. В Москве он проживал нелегально по паспорту на чужое имя и вел практически подпольный образ жизни.
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Происшествия , Денис Вороненков , Евгений Жилин , Дмитрий Поляков , Госдума , МВД , ФСИН , Росбалт , Курская Область
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