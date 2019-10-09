Самолет потерпел крушение в итальянских Альпах

Самолет запутался в кабелях подъемника после падения в итальянских Альпах

После крушения в итальянских Альпах маленький самолет запутался в кабелях подъемника и повис вверх дном. Об этом сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, драматические снимки крушения самолета в Прато-Валентино были опубликованы итальянскими спасателями в воскресенье, 6 октября.

Известно, что пилота выбросило из самолета, в результате чего он получил легкие травмы.

"Сейчас его осматривают врачи", — рассказали спасатели.

Единственный пассажир, находящийся на борту самолета, не пострадал.

Причины аварии выясняются.