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Самолет запутался в кабелях подъемника после падения в итальянских Альпах 

Газета.Ru 34 минуты назад
Самолет потерпел крушение в итальянских Альпах
Фото: depositphotos.com
После крушения в итальянских Альпах маленький самолет запутался в кабелях подъемника и повис вверх дном. Об этом сообщает "Би-би-си".
Как отмечается, драматические снимки крушения самолета в Прато-Валентино были опубликованы итальянскими спасателями в воскресенье, 6 октября.
Известно, что пилота выбросило из самолета, в результате чего он получил легкие травмы.
"Сейчас его осматривают врачи", — рассказали спасатели.
Единственный пассажир, находящийся на борту самолета, не пострадал.
Причины аварии выясняются.
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