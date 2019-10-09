Стало известно о задержании после стрельбы в Галле

Немецкая полиция заявила о первом задержании после стрельбы в Галле

Полиция немецкого города Галле, где ранее произошла стрельба с двумя жертвами, сообщила о первом задержании, не приводя подробностей о задержанном, и призвала граждан сохранять бдительность.

Ранее полиция Галле сообщила, что в результате стрельбы в городе по предварительным данным погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.