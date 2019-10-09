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Немецкая полиция заявила о первом задержании после стрельбы в Галле 

РИА Новости 11 часов назад
Стало известно о задержании после стрельбы в Галле
Фото: РИА Новости
Полиция немецкого города Галле, где ранее произошла стрельба с двумя жертвами, сообщила о первом задержании, не приводя подробностей о задержанном, и призвала граждан сохранять бдительность.
Ранее полиция Галле сообщила, что в результате стрельбы в городе по предварительным данным погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
"Наши подразделения задержали одного человека. Несмотря на это сохраняйте бдительность. Полиция присутствует в округе Галле большими силами и работает над стабилизацией ситуации, пока не будут установлены все данные", — сообщило управление полиции Галле в Twitter.
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