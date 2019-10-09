Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стрельба в немецком Галле попала на видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле. Жертвами стали два человека, подозреваемого уже задержали.
По сообщениям очевидцев, злоумышленник сначала бросил гранату в помещение бистро, но она отлетела от двери и взорвалась на улице. Затем он открыл огонь по посетителям, на месте убив одну женщину и ранив несколько человек.
На кадрах видно, как мужчина в военном обмундировании ведет стрельбу из-за стоящего посреди проезжей части автомобиля, на котором он позже попытался скрыться. Судя по записи, он произвел по меньшей мере три выстрела.
От рук нападавшего погибли два человека, число пострадавших сотрудники экстренных служб не называют. Полицейские не исключают, что у задержанного были пособники.
Вести.Ru: последние новости
Под Тольятти умер мужчина, выпивший на спор бутылку водки по просьбе блогера Под Тольятти умер мужчина, выпивший на спор бутылку водки по просьбе блогера Стрельба в немецком Галле попала на видео Стрельба в немецком Галле попала на видео "Он - черт": защитник Хачатуряна знал об издевательствах над дочерьми, но молчал "Он - черт": защитник Хачатуряна знал об издевательствах над дочерьми, но молчал
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана364
В Москве объявлен план «Перехват»
В Москве объявлен план «Перехват»112
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования410
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии1
Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака
Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака117
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
06:36
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
Армия Оружие
Появилось видео с места дерзкого ограбления в Москве
00:29
Появилось видео с места дерзкого ограбления в Москве
Криминал Происшествия
РФ провела стрельбы «Калибрами» в Черном море
00:37
РФ провела стрельбы «Калибрами» в Черном море
Войска Армия
В Москве объявлен план «Перехват»
00:29
В Москве объявлен план «Перехват»
Происшествия
Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака
03:08
Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака
Общество Другое
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
01:09
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
00:33
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Происшествия
Блогер Бомбер споил россиянина до смерти
00:53
Блогер Бомбер споил россиянина до смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение