Блогер Бомбер споил россиянина до смерти

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Россиянин залпом выпил бутылку водки от Бомбера и умер 

Lenta.ru 1 час назад
Блогер из Тольятти Илья Губарев, известный как Бомбер, угостил бутылкой водки мужчину, сидевшего на крыльце магазина. Как сообщает kp.ru, через несколько часов он скончался и теперь интернет-знаменитость считают причастным к произошедшему.
Умершим оказался бывший директор местной школы Николай Колчанов. Инцидент произошел 5 октября в поселке Подстепки Самарской области. Бомбер снимал пьющего водку мужчину на камеру.
Знакомая умершего рассказала изданию, что мужчина долгое время не употреблял алкоголь и мало ел в последнее время. Она также сообщила, что один из детей Колчанова намерен обратиться в правоохранительные органы из-за смерти отца и уверен в причастности блогера к этому.
Сам Бомбер заявил, что не чувствует вины за смерть мужчины не считает, а водкой бывшего учителя угостил по его же просьбе.
«Выходим, я ему сыплю мелочь какую-то. Он говорит — "лучше выпить"», — пояснил блогер.
По его словам, Колчанов согласился на поллитра водки.
Бомбер и мужчина чокнулись бутылками водки и коньяка, после чего блогер сделал несколько глотков, а Колчанов за раз опустошил всю бутылку. На вопрос о самочувствии он ответил, что ему «хорошо, круто».
«О том, что он умер, мне написали пару человек. На мой взгляд, купил бы я ему хлеб, он мог бы, к примеру, поперхнуться. Я, наоборот, из добрых побуждений сделал», — добавил блогер.
Ранее блогер из Филиппин Кит Таленс (Keith Talens) нарвался на критику пользователей после публикации видео о смерти своего отца. Таленс в итоге выпустил еще один ролик, в котором попытался оправдаться перед хейтерами.
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Комментарии1
Происшествия , Видео , МВД , Самарская Область , Тольятти
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