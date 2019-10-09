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В Кузбассе собака откусила ребенку два пальца 

РИА Новости 12 часов назад
В Кузбассе собака откусила ребенку два пальца
Фото: РИА Новости
Собака покусала ребенка в Кузбассе во время прогулки, откусив ему два пальца, врачам удалось пришить один, сообщили РИА Новости в областной детской клинической больнице.
"Ребенок поступил (в больницу — ред.) вчера после укуса собаки. Была покусана левая рука, один палец она (собака) полностью откусила, его привезли уже без пальца, второй палец, он третий по счету получается, он просто висел на какой-то кожной ткани, его пришили, рука вся была разодрана и разорвана… Операция длилась три часа… с 9 до 12 вечера", — сообщила собеседница агентства, уточнив, что возраст ребенка — примерно 6-7 лет.
В больнице отметили, что на данный момент его жизни ничего не угрожает.
"Сейчас предстоит достаточно сложный… период, о реабилитации еще рано говорить, потому что еще предстоит операция. Он получает всю необходимую помощь медицинскую… Операцию делал главный специалист-травматолог Владислав Баковский, врачи сработали на 100 процентов", — добавила собеседница агентства, отметив, что собака была уличной и покусала ребенка, когда он гулял.
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Происшествия , РИА Новости
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