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В Волгограде спасатели сняли трехлетнего ребенка с окна восьмого этажа 

РИА Новости + ещё 3 7 часов назад
Оставили одного: спасатели сняли ребенка с окна 8 этажа
Фото: РИА Новости
Трехлетний ребенок, оставшийся дома один, стоял в окне на восьмом этаже дома в Волгограде, сотрудники МЧС спасли его с помощью автолестницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.
По информации ведомства, в среду около 17 часов по местному времени (16.00 мск) поступило сообщение о том, что маленький ребенок стоит в открытом окне с москитной сеткой на 8 этаже дома в Дзержинском районе Волгограда.
"К месту немедленно были направлены пожарные расчеты, которые при помощи автолестницы проникли в квартиру и предотвратили трагедию. Родителей дома не оказалось", — сказали в ведомстве.
Как отметил собеседник агентства, ребенку около трёх лет.
По информации областного ГУМВД, после спасения малыша передали сотрудникам полиции, которые также приехали на место после звонка в экстренные службы, его мать разыскивается.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Волгоград , Волгоградская Область
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