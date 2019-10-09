В Махачкале мужчина штурмовал штраф-стоянку для коров

В Махачкале мужчина напал на сторожа штраф-стоянки для коров

Мужчина попытался взломать дверь штраф-стоянки для бродячих животных в Махачкале , сторож, помешавший ему, получил травмы головы и руки, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее мэрия Махачкалы информировала, что махачкалинское унитарное предприятие "Питомец" начало отлов безнадзорно разгуливающих по улицам коров, причем доставка и суточное содержание животного на штрафстоянке будет обходиться их хозяевам примерно в 4 тысячи рублей. Отмечалось, что эти меры вызвали недовольство хозяев животных, а неизвестные подожгли машину для отлова безнадзорного скота.

"Во время очередного обхода территории сторож обнаружил человека, пытавшегося сломать подвесной замок на воротах в коровник. Сторож получил травмы головы и руки, но в целом его здоровью ничего не угрожает", — говорится в релизе.

Мужчину задержала полиция. Администрация предприятия отмечает, что в адрес их сотрудников регулярно поступают угрозы.