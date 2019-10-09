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Пассажиры застряли на круизном лайнере и подняли бунт 

Lenta.ru 12 часов назад
Пассажиры застряли на круизном лайнере и подняли бунт
Фото: globallookpress.com
Пассажиры круизного лайнера подняли бунт из-за изменений в маршруте и потребовали вернуть им деньги. Об этом сообщает Daily Mail.
Две тысячи туристов корабля Norwegian Spirit заплатили более 5,3 тысячи фунтов (около 420 тысяч рублей) за круиз вокруг Британских островов с остановками во Франции, Нидерландах, Норвегии и Исландии.
Однако из-за сильных штормов судно не смогло пришвартоваться в Гавре (Франция) и Амстердаме (Нидерланды). В Норвегии, по словам пассажиров, корабль остановился в «заброшенном городе», который был закрыт для туристов.
Остановка в столице Исландии Рейкьявике была отменена и заменена визитом в Гринок — небольшой шотландский город недалеко от Глазго (Великобритания). Когда лайнер прибыл в Гринок, то ему было отказано в швартовке из-за слишком больших размеров. Тогда капитан принял решение идти в Белфаст, Северная Ирландия.
Из-за того, что корабль находился в море трое суток, еда, которую подавали в корабельных ресторанах, испортилась, а канализационная система была переполнена и вышла из строя.
Чтобы успокоить отдыхающих, компания-оператор корабля Norwegian Cruise Line предложила в качестве компенсации 25-процетную скидку на покупку следующего круиза. Однако пассажиров это не устроило, и несколько сотен пассажиров, среди которых были британцы, китайцы и американцы, устроили манифестацию с требованием немедленно вернуть их в Лондон, а также выплатить компенсацию в полном объеме.
В ответ экипаж лайнера выключил на корабле интернет, чтобы восставшие не смогли вести онлайн-трансляцию манифестации, и без объяснения причин забрал паспорта нескольких пассажиров.
В Белфасте значительная часть пассажиров покинули судно, чтобы добраться до Лондона самостоятельно.
В сентябре 2019 года пассажиры круизного лайнера Balmoral устроили бунт против команды и капитана из-за ужасных условий путешествия, отказавшись подчиняться командам экипажа и выходить из кают. Причиной этого стали места, куда корабль привозил туристов.
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Комментарии
Происшествия , Амстердам , Гавр , Исландия , Нидерланды , Норвегия , Рейкьявик , Франция
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