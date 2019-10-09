«Вертолеты России» ответили на падение топ-менеджера

В «Вертолетах России» заявили, что с Чечиковым произошел несчастный случай

Несчастный случай в нерабочее время произошел с заместителем директора "Вертолетов России" Игорем Чечиковым , сейчас он на больничном, говорится в сообщении холдинга.

Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ выдвинули свои версии случившегося с Чечиковым, не указывая, откуда они почерпнули эту информацию. В пресс-службе эти сообщения назвали "домыслами и фантазиями".