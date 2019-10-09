«Вертолеты России» ответили на падение топ-менеджера

Несчастный случай в нерабочее время произошел с заместителем директора "Вертолетов России" Игорем Чечиковым, сейчас он на больничном, говорится в сообщении холдинга.
Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ выдвинули свои версии случившегося с Чечиковым, не указывая, откуда они почерпнули эту информацию. В пресс-службе эти сообщения назвали "домыслами и фантазиями".
"Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном. Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления", — говорится в релизе, распространенном в среду.