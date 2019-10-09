Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Вертолетах России» заявили, что с Чечиковым произошел несчастный случай 

РИА Новости 13 часов назад
«Вертолеты России» ответили на падение топ-менеджера
Фото: РИА Новости
Несчастный случай в нерабочее время произошел с заместителем директора "Вертолетов России" Игорем Чечиковым, сейчас он на больничном, говорится в сообщении холдинга.
Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ выдвинули свои версии случившегося с Чечиковым, не указывая, откуда они почерпнули эту информацию. В пресс-службе эти сообщения назвали "домыслами и фантазиями".
"Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном. Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления", — говорится в релизе, распространенном в среду.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах
Происшествия , Игорь Чечиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии8
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России267
США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции
США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции117
Из главного онкоцентра РФ уволят опытных врачей
Из главного онкоцентра РФ уволят опытных врачей4
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции116
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение