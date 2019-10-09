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В российском детском лагере украли кухню, столовую, туалеты и бани 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Вывезли даже туалет: в Томске украли детский лагерь
Фото: Facebook Виктора Сиротина
В детском палаточном лагере «Перевал» для воспитанников детдомов в Томской области украли столовую, кухню и уничтожили баню, заявил организатор лагеря Виктор Сиротин.
«Вы может помните, что в этом году мы проводили два лагеря. Так вот, тот, который в Томске — похищен и украден. Наш лагерь, который был специально построен — наглым образом разобран, распилен и вывезен. Столовая, кухня, баня и туалеты уничтожены. Возбуждено уголовное дело. Мы конечно же не очень верим, что что-то найдется, но надеемся. Это просто офигенно — украсть лагерь у детей», — написал Сиротин в Facebook.
Ущерб директор лагеря оценивает в 300 тыс. рублей. Руководство «Перевала» также объявило сбор средств на восстановление построек.
В мае сообщалось, что в Мурманской области неизвестные похитили заброшенный железнодорожный мост через реку.
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Происшествия , Другое , Виктор Сиротин , Томск , Томская Область
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