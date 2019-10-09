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Стали известны подробности о прибывшем в Москву «радиоактивном» поезде 

Деловая газета «Взгляд» 14 часов назад
Появились подробности о «радиоактивном» поезде
Фото: РИА Новости
Специалисты обнаружили источник превышения уровня радиации в купе для маломобильных граждан в прибывшем из Берлина в Москву поезде, сообщил представитель экстренных служб столицы.
«В купе для маломобильных граждан в вагоне №5 зафиксировано превышение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения до 2,2 мкЗв/ч», — сказал источник РИА «Новости».
Он также добавил, что угрозы для населения нет. При этом, по его словам, обнаруженная доза в три раза превышает предельно допустимую норму, безопасной считается 0,6 мкЗв/ч.
Представитель экстренных служб уточнил, что всего в поезде находились 102 пассажира. Обследование вагонов проводили специалисты ФГУП «Радон» госкорпорации «Росатом», а также мобильная лаборатория спасателей.
По мнению специалистов, причиной произошедшего мог стать пассажир, проходящий с помощью радиоизотопов.
В понедельник СМИ сообщили, что на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд, в одном из вагонов которого якобы было выявлено многократное превышение радиационного фона. По прибытии поезда всех пассажиров эвакуировали, а платформу оцепили стражи порядка.
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Комментарии
Происшествия , Росатом , РИА Новости , Москва
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