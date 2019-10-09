Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский теннисист свел счеты с жизнью 

Рамблер 13 часов назад
Российский теннисист Михаил Бирюков покончил с собой в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Комсомольскую правду».
Тело теннисиста обнаружили в ванной. По факту произошедшего проводится проверка.
Михаил Бирюков родился в 1992 году в семье четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой. В 2010 году на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре спортсмен завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях по теннису. За время карьеры он заработал почти 12 тысяч долларов в виде призовых.
По данным «Спорт-Экспресс», последний матч Бирюков сыграл осенью 2014 года на турнире в Всеволожске и уступил на нем соотечественнику Илье Лебедеву. В 22 года Михаил закончил с профессиональными выступлениями. В 2016 году он был тренером перспективного российского юниора Алексея Захарова, но в последнее время о нем мало что было известно.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Происшествия , Фото , Михаил Бирюков , Ирина Киселева , Илья Лебедев , Алексей Захаров , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии8
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России267
США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции
США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции117
Из главного онкоцентра РФ уволят опытных врачей
Из главного онкоцентра РФ уволят опытных врачей4
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции116
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение