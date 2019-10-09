Российский теннисист свел счеты с жизнью 

Российский теннисист Михаил Бирюков покончил с собой в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Комсомольскую правду».
Тело теннисиста обнаружили в ванной. По факту произошедшего проводится проверка.
Михаил Бирюков родился в 1992 году в семье четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой. В 2010 году на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре спортсмен завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях по теннису. За время карьеры он заработал почти 12 тысяч долларов в виде призовых.
По данным «Спорт-Экспресс», последний матч Бирюков сыграл осенью 2014 года на турнире в Всеволожске и уступил на нем соотечественнику Илье Лебедеву. В 22 года Михаил закончил с профессиональными выступлениями. В 2016 году он был тренером перспективного российского юниора Алексея Захарова, но в последнее время о нем мало что было известно.