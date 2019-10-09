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Белка отправила топ-менеджера «Вертолетов России» в реанимацию 

Рамблер + ещё 4 45 минут назад
Белка отправила топ-менеджера Оборонпрома в реанимацию
Фото: РИА Новости
Высокопоставленный сотрудник «Вертолетов России» Игорь Чечиков проломил череп, фотографируя белок. Об этом сообщает «База».
Чечиков — заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию «Вертолеты России» — «дочки» государственной корпорации «Ростех».
Недавно он, находясь в своем подмосковном коттедже, «немного выпил», увидел из окна второго этажа белок, решил их сфотографировать и выпал. В результате падения менеджер получил перелом основания черепа. В настоящее время он находится в реанимации.
По данным «Комсомольской правды», инцидент имел место 5 октября в коттеджном поселке Риита, помимо перелома черепа Чечиков получил и другие травмы, а правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.
«Обстоятельства, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями», — заявили принадлежащему Григорию Березкину РБК в пресс-службе «Вертолетов России», не упомянув имени сотрудника компании, с которым произошел несчастный случай.
В мае, как сообщал «Рамблер», из окна дома знакомого мужчины выпала свидетельница по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова. Танцовщица получила тяжелые травмы, но выздоровела. В августе она заявила в Следственный комитет о покушении на свою жизнь и потребовала возбудить уголовное дело.
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Комментарии4
Происшествия , Другое , Григорий Березкин , Игорь Чечиков , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Ростех , СКР , МВД , РБК
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