Белка отправила топ-менеджера Оборонпрома в реанимацию

Белка отправила топ-менеджера «Вертолетов России» в реанимацию

Недавно он, находясь в своем подмосковном коттедже, «немного выпил», увидел из окна второго этажа белок, решил их сфотографировать и выпал. В результате падения менеджер получил перелом основания черепа. В настоящее время он находится в реанимации.

По данным «Комсомольской правды», инцидент имел место 5 октября в коттеджном поселке Риита, помимо перелома черепа Чечиков получил и другие травмы, а правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

«Обстоятельства, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями», — заявили принадлежащему Григорию Березкину РБК в пресс-службе «Вертолетов России», не упомянув имени сотрудника компании, с которым произошел несчастный случай.