Экс-мэр Нарзани попал в реанимацию

В реанимацию попал бывший мэр Назрани

Бывший глава администрации Назрани Алихан Тумгоев попал в больницу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэрию.

По информации агентства, 55-летний Алихан Тумгоев, занимавший пост мэра до конца сентября, когда истек срок его полномочий, перенес операцию по удалению опухоли в Германии и вернулся в Ингушетию.

Однако его состояние резко ухудшилось. После этого экс-мэра в экстренном порядке доставили в реанимацию ингушской республиканской больницы.

Также сообщается, что состояние пациента оценивается как тяжелое.

Ранее Алихан Тумгоев выразил благодарность в соцсетях всем, кто беспокоился за его здоровье.