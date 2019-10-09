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В реанимацию попал бывший мэр Назрани 

Российская Газета + ещё 1 13 часов назад
Экс-мэр Нарзани попал в реанимацию
Фото: alihantumgoev/instagram/ News.ru
Бывший глава администрации Назрани Алихан Тумгоев попал в больницу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэрию.
По информации агентства, 55-летний Алихан Тумгоев, занимавший пост мэра до конца сентября, когда истек срок его полномочий, перенес операцию по удалению опухоли в Германии и вернулся в Ингушетию.
Однако его состояние резко ухудшилось. После этого экс-мэра в экстренном порядке доставили в реанимацию ингушской республиканской больницы.
Также сообщается, что состояние пациента оценивается как тяжелое.
Ранее Алихан Тумгоев выразил благодарность в соцсетях всем, кто беспокоился за его здоровье.
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