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Надзиратель над Кокориным и Мамаевым объявлен в розыск 

Рамблер 15 часов назад
Надзиратель над Кокориным и Мамаевым объявлен в розыск
Фото: ТАСС
Сергея Макарова, бывшего начальника исправительной колонии, где отбывали наказание осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвинили в халатности с причинённым ущербом в 14 миллионов рублей и объявили в розыск, говорится на сайте Следственного управления по Белгородской области.
По данным следствия, Макаров заключил с управлением материально-технического снабжения МВД 12 контрактов на поставку консервированных овощей, получив аванс в размере 80 процентов от их стоимости. При этом известно, то на территории колонии ни производственных мощностей, ни соответствующих специалистов нет.
Экс-начальник исправительного учреждения арендовал цех коммерческого предприятия, в котором были сделаны консервы.
«Однако произведенная продукция не отвечала требованиям государственных контрактов и не была принята заказчиком. Ущерб составил более 14 миллионов рублей», — говорится на сайте.
Вскоре после этого Макаров уволился. Через несколько месяцев на него завели уголовное дело, заочно предъявили ему обвинение в халатности и объявили в розыск.
Ранее, как сообщал «Рамблер», выездная комиссия Клинцовского районного суда Брянской области отказала фигурантку «дела Кокорина и Мамаева» Александру Протасовицкому в ходатайстве об условно-досрочном освобождении, мотивировав своё решение тем, что пребывая в СИЗО, Протасовицкий «заработал» три взыскания.
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Комментарии
Происшествия , Павел Мамаев , Сергей Макаров , Александр Кокорин , МВД , ФСИН , Белгородская Область
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