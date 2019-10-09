Надзиратель над Кокориным и Мамаевым объявлен в розыск

По данным следствия, Макаров заключил с управлением материально-технического снабжения МВД 12 контрактов на поставку консервированных овощей, получив аванс в размере 80 процентов от их стоимости. При этом известно, то на территории колонии ни производственных мощностей, ни соответствующих специалистов нет.

Экс-начальник исправительного учреждения арендовал цех коммерческого предприятия, в котором были сделаны консервы.

«Однако произведенная продукция не отвечала требованиям государственных контрактов и не была принята заказчиком. Ущерб составил более 14 миллионов рублей», — говорится на сайте.

Вскоре после этого Макаров уволился. Через несколько месяцев на него завели уголовное дело, заочно предъявили ему обвинение в халатности и объявили в розыск.

Ранее, как сообщал «Рамблер», выездная комиссия Клинцовского районного суда Брянской области отказала фигурантку «дела Кокорина и Мамаева» Александру Протасовицкому в ходатайстве об условно-досрочном освобождении, мотивировав своё решение тем, что пребывая в СИЗО, Протасовицкий «заработал» три взыскания.