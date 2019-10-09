Посетители в зоопарке убили молодого северного оленя

Посетители убили молодого северного оленя в ижевском зоопарке

В государственном зоопарке Удмуртии 4-месячная олениха по кличке Венера умерла из-за разрыва желудка. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Молодой северный олень был убит посетителями Зоопарка Удмуртии. Причина смерти — переедание и наличие инородных предметов!" — говорится в сообщении.

В желудке животного нашли пропиленовые нити и куски резины, что привело к закупорке и разрыву желудка.

В зоопарке с сожалением отметили, чтоне только предупреждающие таблички, но и прямые замечания сотрудников на людей порой не действуют.