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Второй за сутки пассажир умер во время перелета по России 

Lenta.ru + ещё 1 16 часов назад
Смерть в небе: пассажиры погибли путешествуя по России
Фото: РИА Новости
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Красноярска в Москву, экстренно сел в Омске из-за смерти пассажира на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Омской области.
Инцидент произошел во вторник, 8 октября, но известно о нем стало только сейчас.
Мужчина почувствовал себя плохо еще до вылета, но все же принял решение лететь. Во время полета ему стало хуже, и экипаж авиалайнера принял решение снижаться и экстренно садиться в Омске. Однако попытки реанимировать пассажира не увенчались успехом, и он скончался еще до приземления самолета.
Это второй случай смерти пассажира на борту самолета, выполнявшего внутрироссийский рейс, за сутки. Ранее во вторник, 8 октября, самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сочи — Москва (Внуково), экстренно сел в Воронеже из-за недомогания пассажира. Он также скончался еще до приземления авиалайнера.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , АК S7 , ЮТэйр , Красноярск , Москва , Омск
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