Смерть в небе: пассажиры погибли путешествуя по России

Второй за сутки пассажир умер во время перелета по России

Инцидент произошел во вторник, 8 октября, но известно о нем стало только сейчас.

Мужчина почувствовал себя плохо еще до вылета, но все же принял решение лететь. Во время полета ему стало хуже, и экипаж авиалайнера принял решение снижаться и экстренно садиться в Омске. Однако попытки реанимировать пассажира не увенчались успехом, и он скончался еще до приземления самолета.