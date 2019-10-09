СК завел шесть новых дел из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет (СК) России возбудил шесть новых уголовных дел по факту обстрелов украинскими силовиками населения и объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России ), сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, украинские военные продолжают игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня.

Так, 19 по 30 сентября ВСУ произвели прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в поселке шахты «Трудовская», селе Коминтерново, поселке Зайцево, поселке Шахты 6-7 и контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» города Горловки.

Кроме того, украинские силовики обстреляли из гранатометов объекты гражданской инфраструктуры в пгт. Старомихайловка в ДНР. В результате пятеро гражданских лиц получили ранения.

Также СК дополнительно задокументировал другие ранее неизвестные факты обстрелов. В частности, в период с 18 марта по 25 сентября были уничтожены либо частично разрушены 386 жилых домов, а также 34 объекта гражданского назначения.

Ранее в СК заявили, что число уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины выросло до 300.