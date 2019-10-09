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СК завел шесть новых дел из-за обстрелов в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 16 часов назад
СК завел шесть новых дел из-за обстрелов в Донбассе
Фото: РИА Новости
Следственный комитет (СК) России возбудил шесть новых уголовных дел по факту обстрелов украинскими силовиками населения и объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.
Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России), сообщается на сайте ведомства.
По данным СК, украинские военные продолжают игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня.
Так, 19 по 30 сентября ВСУ произвели прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в поселке шахты «Трудовская», селе Коминтерново, поселке Зайцево, поселке Шахты 6-7 и контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» города Горловки.
Кроме того, украинские силовики обстреляли из гранатометов объекты гражданской инфраструктуры в пгт. Старомихайловка в ДНР. В результате пятеро гражданских лиц получили ранения.
Также СК дополнительно задокументировал другие ранее неизвестные факты обстрелов. В частности, в период с 18 марта по 25 сентября были уничтожены либо частично разрушены 386 жилых домов, а также 34 объекта гражданского назначения.
Ранее в СК заявили, что число уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины выросло до 300.
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Происшествия , СКР
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