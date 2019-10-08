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Летевший из Красноярска в Москву самолет экстренно сел в Омске 

ТК «Звезда» + ещё 6 9 часов назад
ЧП в небе: Самолет совершил экстренную посадку
Фото: РИА Новости
Решение о посадке авиалайнера было принято из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
Самолет авиакомпании S7, летевший из Красноярска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Командир воздушного судна принял такое решение в связи с плохим самочувствием мужчины, находившегося на борту.
Лайнер приземлился на запасную полосу, после чего к нему был отправлен автомобиль реанимации. В настоящий момент пассажир находится под наблюдением врачей.
Как сообщает АГН «Москва», авиалайнер уже вылетел из Омска и направился в пункт назначения — столичный аэропорт Домодедово.
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Происшествия , АК S7 , Аэропорт Домодедово , Красноярск , Москва , Омск
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