ЧП в небе: Самолет совершил экстренную посадку

Летевший из Красноярска в Москву самолет экстренно сел в Омске

Решение о посадке авиалайнера было принято из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Самолет авиакомпании S7 , летевший из Красноярска Москву , совершил экстренную посадку в аэропорту Омска . Командир воздушного судна принял такое решение в связи с плохим самочувствием мужчины, находившегося на борту.

Лайнер приземлился на запасную полосу, после чего к нему был отправлен автомобиль реанимации. В настоящий момент пассажир находится под наблюдением врачей.