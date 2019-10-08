Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву

Следы радиации в пустом купе поезда, направлявшегося из Берлина в Москву , оставил пассажир с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в эколого-технологических службах по обращению с радиоактивными отходами.

Ранее пассажир ехал этим поездом из Москвы в Берлин. О возможных «биологических следах» он заранее предупредил поездную бригаду. Вагон, в котором находился пассажир, был обработан в Берлине перед обратным рейсом.

Тем не менее, пограничники на польско-белорусской границе зафиксировали остаточные изотопы и предупредили российских коллег. По прибытии в Москву поезд был обработан повторно.

Источник отметил, что угрозы для пассажиров не было.

Как ранее сообщал «Рамблер», во вторник вечером экстренные службы Москвы встречали поезд из Германии, в одном из вагонов которого было зафиксировано многократное превышение радиационного фона.