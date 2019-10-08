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Журналист ВГТРК рассказал, с какими трудностями столкнулся в ЦАР 

RT на русском + ещё 3 12 часов назад
«Прикладами отбивались»: журналист рассказал о ЦАР
Фото: РИА Новости
Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин, автор репортажа из Центральной Африканской Республики, рассказал RT о том, с какими трудностями съёмочная группа столкнулась во время посещения Банги.
По словам журналиста, он поставил задачу узнать, что в ЦАР делают российские военные инструкторы, а также понять обстоятельства убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в июле 2018 года.
Рогаткин отметил, что командировка готовилась в течение месяца, после чего их группа через Париж отправилась в Африку.
В Банги Рогаткина и его коллег попросили «никуда не выходить», а также выдали охрану, рассказал корреспондент.
«И нас, действительно, там с утра до вечера сопровождала группа полицейских, с автоматами, на небольшом броневике. Несколько раз, вот, они нас, действительно, выручали, вытаскивали из таких не очень приятных историй. Когда там, в принципе, и местные-то жители не очень хорошо реагируют на съёмочное оборудование, там лезут в кадр, и пытаются оператора ударить», — рассказал он.
По словам журналиста, «кто тапками кидался, кто ещё чем-нибудь», а однажды члены вооружённого отряда с автоматами Калашникова «неадекватно отреагировали на то, что мы их снимаем».
«Мы их, действительно, не предупредили. Тогда полицейские встали между нами. И просто прикладами отбивались», — добавил Рогаткин, подчеркнув, что «просто нравы там такие».
Снятый в ЦАР сюжет вышел в воскресенье, 29 сентября, в программе «Вести недели».
В репортаже съёмочной группы рассказывалось об особенностях строевой подготовки курсантов тренировочного лагеря Минобороны ЦАР. Также в сюжете было показано то самое место в 20 км севернее города Себю, где в 2018 году были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
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Комментарии
Происшествия , Орхан Джемаль , Кирилл Радченко , Александр Расторгуев , Министерство обороны , ВГТРК , Банги , ЦАР
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