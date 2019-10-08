«Прикладами отбивались»: журналист рассказал о ЦАР

Журналист ВГТРК рассказал, с какими трудностями столкнулся в ЦАР

Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин, автор репортажа из Центральной Африканской Республики, рассказал RT о том, с какими трудностями съёмочная группа столкнулась во время посещения Банги

Рогаткин отметил, что командировка готовилась в течение месяца, после чего их группа через Париж отправилась в Африку.

В Банги Рогаткина и его коллег попросили «никуда не выходить», а также выдали охрану, рассказал корреспондент.

«И нас, действительно, там с утра до вечера сопровождала группа полицейских, с автоматами, на небольшом броневике. Несколько раз, вот, они нас, действительно, выручали, вытаскивали из таких не очень приятных историй. Когда там, в принципе, и местные-то жители не очень хорошо реагируют на съёмочное оборудование, там лезут в кадр, и пытаются оператора ударить», — рассказал он.

По словам журналиста, «кто тапками кидался, кто ещё чем-нибудь», а однажды члены вооружённого отряда с автоматами Калашникова «неадекватно отреагировали на то, что мы их снимаем».

«Мы их, действительно, не предупредили. Тогда полицейские встали между нами. И просто прикладами отбивались», — добавил Рогаткин, подчеркнув, что «просто нравы там такие».

Снятый в ЦАР сюжет вышел в воскресенье, 29 сентября, в программе «Вести недели».