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В российском городе нашли подпольный крематорий и останки людей 

Lenta.ru 35 минут назад
Сдал с потрохами: в России нашли подпольный крематорий
Фото: znak.com
В центре Кургана нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных. Об этом сообщило Znak.com.
Издание пишет, что в сентябре к ним обратился местный житель, который раньше трудился на предприятии. Мужчину уволили по состоянию здоровья, не выплатив отпускные. Тогда он решил рассказать, как на самом деле работало учреждение.
Цех без крыши расположен между двумя крупными больницами, внутри «все доверху забито человеческими останками, ампутированными конечностями, удаленными внутренними органами, ампулами с кровью и прочим», рассказал мужчина. По его словам, медицинские отходы возили «грузовиками» и не только из Кургана, но еще из Тюмени и Челябинска. Летом останки якобы гниют под открытым небом, а зимой содержимое пакетов смерзается, и «мешки приходится просто разрубать», так как они не помещаются в печь.
Журналисты рассказали, что цех находится на улице Марии Ульяновой в микрорайоне Рябково, рядом расположен Российский центр восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Илизарова. В помещении они нашли желтые пакеты со шприцами и пробирками, а также много пятен крови и крупные контейнеры. Мужчина, который согласился рассказать о работе цеха, опасается, что заразился тяжелым заболеванием — по его словам, иногда туда привозили «туберкулезные легкие».
Собеседник издания рассказал, что площадка относится к Центру утилизации местных отходов (ЦУМО), по его утверждению, — это монополист, который утилизирует все отходы больниц Кургана минимум 15 лет. Он уверен, что об учреждении знает и администрация города, и главврачи, и силовые ведомства. Он также указал на вторую площадку на Омской улице, 179 А. Там журналисты обнаружили несколько заброшенных цехов, а также биологические отходы и импровизированную печь из «обычных бетонных колец». На производстве якобы трудится «обычная семья — муж, жена и маленькие дети».
Как заявили в областном управлении Роспотребнадзора, история их взаимоотношений с ЦУМО «подшивается в отдельную папку». Пресс-секретарь ведомства Светлана Хомко заявила, что учреждение на улице Марии Ульяновой работает законно, а про площадку на Омской улице там «ничего не слышали». В прокуратуре пообещали прокомментировать ситуацию позднее, но добавили, что в декабре 2018 года в отношении ЦУМО возбуждали дела о несоблюдении экологических и санэпидемиологических требований при обращении с отходами, а также об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии. В мэрии заявили, что «шокированы» услышанной информацией и пообещали «оперативно разобраться», кому принадлежит участок. В ситуацию лично вмешался мэр города Андрей Потапов и заявил, что виновных надо наказать так, чтобы «уши отлетели».
По данным СПАРК, ЦУМО образовали в 2014 году. Его директором числится Татьяна Игнатьева, учредителем — Алена Калетина. При этом Игнатьева также числится учредителем и директором курганского ООО «Щоколадница-Урал», а Калетина — собственницей ООО «Трактир на Дворянской». В базе данных также есть сведения, что в 2016 году Роспотребнадзор выдал ЦУМО лицензию на деятельность «по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности». В числе контрагентов числятся 16 учреждений, среди которых УФСБ России по Курганской области и центр хозяйственного и сервисного обеспечения областного УМВД России.
Собеседник Znak.com также утверждал, что на территории крематория часто видели некоего Дмитрия Жидкова, который, по его догадкам, и есть «настоящий руководитель». Журналисты не смогли связаться с ним.
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Комментарии7
Происшествия , Андрей Потапов , Татьяна Игнатьева , Дмитрий Жидков , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , МВД , Курган , Тюмень , Челябинск
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