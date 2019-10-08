Сдал с потрохами: в России нашли подпольный крематорий

В центре Кургана обнаружили подпольный крематорий, где несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и трупы животных.

Как сообщает Znak.com, о крематории журналистам рассказал один из бывших работников утилизационной площадки, уволенный без выплаты выходного пособия.

«Металлический цех без крыши между двумя крупными больницами. Все доверху забито человеческими останками, ампутированными конечностями, удаленными внутренними органами, ампулами с кровью и прочим. На утилизацию работают две небольшие печи. Маленький морозильник, наподобие тех, что используют для мороженого, — единственное холодильное оборудование», — рассказал экс-сотрудник организации.

По его словам, медицинские отходы поступали туда не только из Кургана, но и из Тюмени Челябинска . В жаркую погоду все это гнило на солнце, а в мороз замерзало, так что работникам приходилось разрубать останки на куски топором.

По данным издания, цех по утилизации медицинских отходов располагается на улице Марии Ульяновой возле «Российского центра восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Илизарова». Журналисты обнаружили там желтые пакеты с торчащими из них шприцами, колбами, пробирками, капельницами, а также контейнеры с внутренними органами.

Собеседник издания рассказал, что останки людей и животных привозили в цех по понедельникам. Сжигать их приходилось в условиях полной антисанитарии, из средств защиты — только перчатки.

По его словам, цех относится к Центру утилизации местных отходов (ЦУМО), организации, которая утилизирует все отходы курганских больниц. Мужчина отметил, что о «цехе знают все»: и в администрации города, и главные врачи курганских больниц, и в силовых ведомствах, но у организаторов площадки «все схвачено».

Бывший работник предприятия также рассказал о второй точке крематория на Омской улице. Он расположен на территории заброшенного цеха, печь в нем сделана из бетонных колец с выдолбленной топкой. По словам собеседника издания, там трудится «обыкновенная семья: муж, жена и маленькие дети». На этой площадке сжигают человеческие останки, трупы животных, просроченные лекарства и вакцины.

В пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора по Курганской области Znak.com заявили, что история их взаимоотношений с ЦУМО «подшивается в отдельную папку». При этом отметили, что площадка на улице Марии Ульяновой работает легально. Однако о цехе на Омской улице, по словам представителя пресс-службы, в Роспотребнадзоре ничего не знают.