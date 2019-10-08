Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сдал с потрохами: в России нашли подпольный крематорий 

Рамблер 52 минуты назад
Сдал с потрохами: в России нашли подпольный крематорий
Фото: depositphotos.com
В центре Кургана обнаружили подпольный крематорий, где несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и трупы животных.
Как сообщает Znak.com, о крематории журналистам рассказал один из бывших работников утилизационной площадки, уволенный без выплаты выходного пособия.
«Металлический цех без крыши между двумя крупными больницами. Все доверху забито человеческими останками, ампутированными конечностями, удаленными внутренними органами, ампулами с кровью и прочим. На утилизацию работают две небольшие печи. Маленький морозильник, наподобие тех, что используют для мороженого, — единственное холодильное оборудование», — рассказал экс-сотрудник организации.
По его словам, медицинские отходы поступали туда не только из Кургана, но и из Тюмени и Челябинска. В жаркую погоду все это гнило на солнце, а в мороз замерзало, так что работникам приходилось разрубать останки на куски топором.
По данным издания, цех по утилизации медицинских отходов располагается на улице Марии Ульяновой возле «Российского центра восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Илизарова». Журналисты обнаружили там желтые пакеты с торчащими из них шприцами, колбами, пробирками, капельницами, а также контейнеры с внутренними органами.
Собеседник издания рассказал, что останки людей и животных привозили в цех по понедельникам. Сжигать их приходилось в условиях полной антисанитарии, из средств защиты — только перчатки.
По его словам, цех относится к Центру утилизации местных отходов (ЦУМО), организации, которая утилизирует все отходы курганских больниц. Мужчина отметил, что о «цехе знают все»: и в администрации города, и главные врачи курганских больниц, и в силовых ведомствах, но у организаторов площадки «все схвачено».
Бывший работник предприятия также рассказал о второй точке крематория на Омской улице. Он расположен на территории заброшенного цеха, печь в нем сделана из бетонных колец с выдолбленной топкой. По словам собеседника издания, там трудится «обыкновенная семья: муж, жена и маленькие дети». На этой площадке сжигают человеческие останки, трупы животных, просроченные лекарства и вакцины.
В пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора по Курганской области Znak.com заявили, что история их взаимоотношений с ЦУМО «подшивается в отдельную папку». При этом отметили, что площадка на улице Марии Ульяновой работает легально. Однако о цехе на Омской улице, по словам представителя пресс-службы, в Роспотребнадзоре ничего не знают.
В пресс-службе мэрии Кургана заявили, что «шокированы» услышанной информацией. Глава города Андрей Потапов заявил, что ситуация «ни в какие рамки не лезет», а «виновных нужно наказать так, чтобы уши отлетели».
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Комментарии41
Происшествия , Андрей Потапов , Роспотребнадзор , Курган , Тюмень , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы143
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов17
Против Зеленского могут начать расследование
Против Зеленского могут начать расследование38
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию333
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
00:07
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
Общество
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
01:42
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
Политика В мире
Против Зеленского могут начать расследование
01:30
Против Зеленского могут начать расследование
Украина В мире
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
17:37
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
Общество
Тренеру-педофилу вынесли приговор
03:01
Тренеру-педофилу вынесли приговор
Происшествия
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение