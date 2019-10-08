Ослепили лазером? В Германии разбился F-16

На юго-западе Германии потерпел крушение истребитель F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую радиостанцию SWR.

Катастрофа произошла в округе Трир-Саарбург в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вдали от населенных пунктов. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться, на земле никто не пострадал.

Ein F16 Kampfjet ist bei #Zemmer im Kreis Trier-Saarburg abgestürzt. Nach SWR-Informationen hat sich der Pilot mit dem Schleudersitz retten können. Die Absturzstelle befindet sich nach Angaben der Polizei nicht in bewohntem Gebiet. #RLP— SWR Aktuell RP (@SWRAktuellRP) 8 октября 2019 г.

ВВС Германии сообщили, что истребитель принадлежал Военно-Воздушным силам США. Недалеко от места крушения находится американская военная база.

Как ранее сообщал Рамблер, накануне вечером неизвестный попытался ослепить лазером пилота истребителя F-16 ВВС Бельгии, выполнявшего тренировочный полет у границы с Нидерландами. В бельгийской полиции призвали свидетелей сообщить о возможном злоумышленнике.