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Ослепили лазером? В Германии разбился F-16 

Рамблер 30 минут назад
На юго-западе Германии потерпел крушение истребитель F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую радиостанцию SWR.
Катастрофа произошла в округе Трир-Саарбург в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вдали от населенных пунктов. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться, на земле никто не пострадал.
ВВС Германии сообщили, что истребитель принадлежал Военно-Воздушным силам США. Недалеко от места крушения находится американская военная база.
Неизвестный пытался ослепить пилота F-16 лазером
Как ранее сообщал Рамблер, накануне вечером неизвестный попытался ослепить лазером пилота истребителя F-16 ВВС Бельгии, выполнявшего тренировочный полет у границы с Нидерландами. В бельгийской полиции призвали свидетелей сообщить о возможном злоумышленнике.
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Происшествия , Армия , Видео , Катастрофы , Оружие , ИТАР-ТАСС , Германия
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