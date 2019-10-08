Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца

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Опубликована запись звонка сестер Хачатурян после убийства 

Рамблер 38 минут назад
Telegram-канал Mash опубликовал запись первого звонка сестер Хачатурян после убийства отца. На записи одна из девушек рассказывает об обстоятельствах преступления.
Плачущая девушка представилась Ангелиной и сообщила свой возраст — 18 лет. Собеседница (предположительно, из полиции) спросила, был ли ее отец пьян.
«Нет. Но под действием наркотических веществ вроде. <…> У него есть успокаивающие таблетки, он их много выпил», — ответила она.
Девушка заявила, что именно она нанесла отцу удары ножом. Как отмечает Mash, позже на допросе сестры сказали, что голос принадлежит младшей из них — Марии.
Как ранее сообщал Рамблер, в июле прошлого года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Сначала следователи называли мотивом убийства неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им моральные страдания, затем официальным мотивом стали противоправные насильственные действия со стороны отца.
В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции. Сестры с обвинениями в предварительном сговоре не согласились. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.
В ходе следствия было установлено, что действия отца причинили серьезный ущерб психике девушек, они жили в условиях многолетней психотравмирующей ситуации.
Адвокат средней сестры Алексей Паршин рассказал, что факты насилия со стороны Хачатуряна подтверждаются показаниями свидетелей, результатами психолого-психиатрических экспертиз, экспертиз сексологов и анализа биоматериалов с постельного белья.
Также были опубликованы переписки Хачатуряна с дочерями, в которых он угрожал им сексуальным насилием. В интернет выложили снятые самим Хачатуряном видео, где он оскорбляет девушек.
Комментарии11
Происшествия , Видео , Алексей Паршин , Михаил Хачатурян
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